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У Франції мотоцикліст відкрив вогонь по натовпу, є жертва

Вівторок, 4 липня 2017, 03:34

В результаті стрілянини у французькій Тулузі загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення, двоє з них - серйозні.

Про це, посилаючись на агентство AFP, пише DW.com.

За даними місцевої преси, стрілянина сталася 3 липня після дев'ятої вечора в одному з неблагополучних районів на південному заході Тулузи.

Озброєний чоловік, що їхав на мотоциклі або скутері, кілька разів вистрілив на одній з площ міста. За іншими відомостями, стріляючих було кілька. Влада не спростувала, але й не підтвердила це. На місці злочину працює слідча група.

За непідтвердженими даними, один з підозрюваних був в традиційному мусульманському одязі. Про затримання поки не повідомляється.

Як повідомляють представники влади, швидше за все, йдеться про "приватний" конфлікті.

Як повідомлялося, 2 липня в південному французькому місті Авіньйон двоє чоловіків під'їхали до мечеті на автомобілі. Коли люди почали виходити з мечеті, зловмисники відкрили вогонь. Вісім людей отримали поранення. Поліція також не вважає інцидент пов'язаним з тероризмом.

Теми: Франція
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