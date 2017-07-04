Тіллерсон відвідає Україну наступної неділі

Наступної неділі держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснить візит в Україну.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в дипломатичних колах.

Повідомляється, що Тіллерсон прибуде в Україну 9 липня, це буде короткий візит на 2-2,5 годин. Наразі невідомо з ким держсекретар США зустрічатиметься в Києві.

Варто зазначити, що цей візит вважається досягненням української дипломатії, він важливий на тлі зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, що відбудеться в кулуарах саміту G20.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомляв, що під час візиту Тіллерсона до Києва "будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні". Також в цьому місяці очікується візит генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша і генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Крім того, президент анонсував візит в Україну в серпні міністра енергетики США Ріка Перрі, а в найближчі місяці також візит міністра оборони США Джеймса Меттіса.