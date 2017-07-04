Росіянина з фальшивим українським паспортом затримали в Іспанії
Вівторок, 4 липня 2017, 09:46
В іспанській провінції Аліканте затримали підозрюваного в шахрайстві громадянина Росії, який використовував фальшиві українські документи.
Про це повідомляє Цивільна гвардія Іспанії, інформуючи про затримання 10 осіб із різних країн, які переховувалися від міжнародного розшуку і в різних містах Іспанії.
42-річну людину з ініціалами Л. П. влада Російської Федерації розшукувала з 2011 року за злочини проти державного бюджету.
При цьому особа легально проживала в Іспанії за підробленими документами як український громадянин.
Олена Рощенко, УП