Янукович судитиметься з "Ощадбанком" через $1 млрд

Екс-президент України Віктор Янукович звернувся до Печерського райсуду Києва з позовом до АТ "Ощадбанк" про захист ділової репутації.

Про це повідомив Олег Громовой - керівний партнер компанії GENTLS, адвокати якої представляють інтереси "Ощадбанку" у спорі про спростування недостовірної інформації, оприлюдненої у вигляді інтерв'ю голови правління "Ощадбанку".

Янукович вимагає спростувати інформацію про наявність у нього та екс-прем'єра Миколи Азарова у держбанку понад $1,150 млрд.



За словами Громового, договір між Януковичем та адвокатом підписаний у лютому цього року, а місцем підписання зазначено м. Київ.

Перше судове засідання у справі відбулося 23 червня в Печерському районному суді Києва.

"Переконаний, що позов необґрунтований щонайменше з трьох причин. По-перше, позивач не підтверджує доказами наявність у нього ділової репутації, хоча вимагає її захисту. Згідно з постановою пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р. №1, під діловою репутацією розуміється громадська оцінка ділових і професійних якостей людини. Виникає запитання: яка громадська оцінка Януковича?", - заявив Громовой.

За словами керівного партнера GENTLS, якщо, на думку адвокатів позивача, ділова репутація В.Януковича позитивна, і вона могла постраждати, то це необхідно довести.

Громовой додав, що в інтерв’ю тверджень про наявність у позивача конкретних сум у банку не було.

"Третє - ми поставили під сумнів повноваження адвоката Януковича звертатися до суду з цим позовом, оскільки договір про правову допомогу підписаний у лютому 2017 року в місті Києві, хоча очевидно, що Януковича в Києві в цей час бути не могло. З огляду на це в наступному судовому засіданні очікуються пояснення адвокатів позивача про обставини підписання договору, інакше позов має бути залишений без розгляду як поданий адвокатом, що не має на це повноважень", - додав Громовой.

Як відомо, у січні 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

Кабмін заклав у держбюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

У квітні в РНБОУ повідомили, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Віктору Януковичу, який втік до РФ у 2014 році, оголошено про підозру у державній зраді та поплічництві Російській Федерації в агресії проти України.

Військова прокуратура просить засудити Януковича до довічного ув'язнення.

Захист Януковича заявляє, що він не може приїхати до України через загрозу його життю, а також вважає розгляд справи процесуально неможливим.

29 червня 2017 року Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.

Інтерфакс-Україна