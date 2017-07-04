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Перехід на цифрове телебачення знову відклали

Вівторок, 4 липня 2017, 13:02

Кабінет міністрів продовжив термін використання радіотехнологій аналогового мовлення до 30 червня 2018 року.

Відповідні зміни до плану використання радіочастотного ресурсу України уряд вніс на засіданні 4 липня, повідомляє УНІАН.

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Леонід Євдоченко пояснив, що на сьогодні існує низка фінансових і соціально-економічних проблем, які стримують процес переходу від аналогового до цифрового радіомовлення.

"У зв'язку з цим пропонується продовжити строк використання радіотехнологій аналогового телевізійного мовлення до 30 червня 2018 року", – сказав Євдоченко.

22 червня Нацкомісія з регулювання зв'язку узгодила проект Кабміну про продовження термінів використання аналогового телебачення до 2018 року.

Як відомо, у грудні 2006 року Україна підписала меморандум "Женева-2006", який передбачав повний перехід від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні до червня 2015 року.

Однак у червні 2015 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про відтермінування переходу на цифрове телебачення.

А у квітні 2016 року Кабмін відтермінував повний перехід на цифрове телебачення в Україні на один рік через непрозору діяльність оператора цифрової ефірної телевізійної мережі – приватної компанії "Зеонбуд", що займає монопольне становище на ринку.

Теми: телебаченняКабінет міністрівтехнологіїінтернет
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