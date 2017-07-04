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Луценко чекає, що Рада за тиждень зніме недоторканість з 6 нардепів

Вівторок, 4 липня 2017, 13:53

Генпрокурор Юрій Луценко сподівається, що на наступному пленарному тижні Верховна Рада розгляне усі 6 подань щодо народних депутатів.

Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко після засідання профільного комітету у Верховній Раді.

"Сподіваюся наступного четверга, 13 числа, ми розглянемо всі 6 подань. Наразі ми маємо пройти цю процедуру (розглянути 6 подань у комітеті – ред.) до наступного понеділка. І я дійсно задоволений, що врешті комітет оформив рішення, яке дає можливість в законному порядку винести питання на сесію Верховної Ради", - сказав він.

Луценко сподівається, що Рада підтримає подання прокуратури.     

Як відомо, у вівторок регламентний комітет Верховної Ради не дав згоди на зняття недоторканості з народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого.

У понеділок комітет відмовився погоджувати подання прокуратури на притягнення до відповідальності нардепа з фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Українська правда

Теми: ЛуценкоВерховна Раданедоторканність
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