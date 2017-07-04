Садового допитали як свідка – генпрокурор

Міського голову Львова Андрія Садового допитали у Генеральній прокуратурі як свідка у справі про земельну аферу.

Про це сказав генеральний прокурор Юрій Луценко у Києві у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів.

"Садовий був викликаний у якості свідка у справі незаконного відчуження землі у львівської громади. Найближчим часом слідство планує вийти на підозри. Якщо ці підозри будуть стосуватися службових осіб, то слідство буде передано до Спеціалізованої антикорупційну прокуратуру та до Національного антикорупційного бюро", – сказав Луценко.

Про те, що мера Львова викликали до Генеральної прокуратури на допит стало відомо 4 липня.

Садовий зазначав, що мова йтиме про справу щодо індустріального парку у Львові.

Валентина Романенко, УП