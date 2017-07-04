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На півдні і сході Україну оточили 60 тисяч військових РФ – Міноборони

Вівторок, 4 липня 2017, 14:59

У Міністерстві оборони назвали кількість російських військових у Криму, на Донбасі та вздовж російсько-українського кордону.

Про це у вівторок розповів перший заступник міністра оборони України Іван Руснак під час виступу на семінарі Роуза-Рота "Безпека і стабільність в Україні і Чорноморському регіоні".

"На тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, вздовж державного кордону України та у Криму розгорнуто угруповання збройних сил Росії, яке, з урахуванням кримського міжвидового об'єднання, нараховує понад 60 тисяч озброєних, навчених військовослужбовців", - цитує його ZN.ua.

За словами Руснака, російські окупанти озброєні тактичними ракетами "Точка", танками, броньованими бойовими машинами, артилерійськими системами та реактивними системами залпового вогню. До того ж Росія регулярно підтримує бойовиків на Донбасі.

"На cході України РФ використовує новітні зразки озброєння і військової техніки, зокрема засоби розвідки і РЕБ, станції контрбатарейної боротьби та БПЛА в ударному варіанті для знищення об'єктів в тактичній і оперативно-тактичної глибині наших військ. Тривають поставки на Донбас вантажів військового призначення, які доставляються автомобільним і залізничним транспортом до станцій "Донецьк", "Суходільськ", "Іловайськ", "Харцизьк", "Краснодон" і "Ровеньки". Продовжується незаконний перетин державного кордону України з боку РФ залізничним транспортом (ешелонами) і колонами військової техніки, а також так званими "гуманітарними конвоями", - розповів Руснак.

Він також відзначив особливу роль керівного складу бойовиків на cході України.

"За наявними даними, у 1 та 2 АК (армійські корпуси російсько-окупаційних військ, розгорнуті на Донбасі – ред.) командні та керівні посади переважно обіймають кадрові військовослужбовці (офіцери, генерали) ЗС РФ, які відряджаються до тимчасово окупованих територій України терміном від 3 до 12 місяців. Як особливість, російські військовослужбовці мають змінені особисті документи, що унеможливлює їх ідентифікацію та встановлення причетності до служби в силових структурах РФ", - наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, НАТО зіткнулося зі спробами Росії збільшити свій військовий потенціал практично на всіх рівнях, і союзники готові запобігти повторенню військової інтервенції Кремля в Криму і на сході України.

На початку 2017 року міністр оборони Степан Полторак казав, що на Донбасі перебувають 5 тисяч кадрових російських військовослужбовців і 35 тисяч бойовиків.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасКримРосіяармія
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