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У Раді вимагали оприлюднення рішення про конфіскацію "грошей Януковича"

Вівторок, 4 липня 2017, 15:11

На засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції вимагають оприлюднити рішення суду про конфіскацію $1,5 млрд Віктора Януковича і його оточення.

Однак комітет не зміг ухвалити жодного рішення з цього питання, повідомляє LIGA.net.

Представник Transparency International Ukraine Андрій Слюсар на засіданні зазначив, що рішення Краматорського міського суду про конфіскацію коштів, всупереч чинному законодавству, досі не опубліковано в реєстрі судових рішень, а тому громадський контроль за його виконанням неможливий.

Водночас Слюсар наголосив, що характер рішення "викликає побоювання" і є ризик його оскарження, після якого конфісковані активи, можливо, доведеться повернути.

Також представник TIU заявив, що мотивування військової прокуратури з приводу непублікації рішення "суперечать закону і застосовано без підстав".

Із цих причин громадські працівники просять антикорупційний комітет зобов'язати прокуратуру розсекретити і оприлюднити рішення про конфіскацію коштів Януковича, додав Слюсар.

Народний депутат Сергій Лещенко, який, за його словами, зміг ознайомитися з цим судовим рішенням, назвав його "надзвичайно вразливим для критики" і подальшого оскарження.

Оскільки представники військової прокуратури на засіданні комітету були відсутні, депутати не мали змоги почути їхні аргументи – і перейшли до розгляду наступного питання.

Також у ході дискусії пролунало твердження, що підозрюваного у корупції колишнього військового прокурора АТО Костянтина Кулика нещодавно нагородили орденом "За заслуги" III ступеня саме за завершення "справи про конфіскацію 1,5 мільярда".

28 квітня 2017 року стало відомо, що Краматорський суд постановив конфіскувати в держбюджет $ 1,5 млрд, арештованих на рахунках оточення Януковича.

У червні повідомлялося, що військова прокуратура заборонила публікувати дане рішення "до завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні".

Теми: ЯнуковичсудгрошіВерховна Рада
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