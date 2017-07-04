Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовий попросить ГПУ оприлюднити протокол допиту

Вівторок, 4 липня 2017, 15:25

Міський голова Львова Андрій Садовий проситиме Генеральну прокуратуру зробити публічним протокол його допиту.

Про це він сказав у вівторок у коментарі журналістам, повідомляє Zaxid.net.

"Щоби питання, які задавалися, були розглядом в тому числі і Кабінету міністрів. Бо, на моє переконання, так як запитання ставляться, ставиться під сумнів сама потреба залучення інвестицій в Україну. Ці запитання вбивають будь-який інвестиційний клімат в Україні", – сказав Садовий.

За словами мера Львова, мова йшла про створення індустріального парку у Львові. Під час допиту ще не йшлося про ціну землі, яку, за версією прокуратури, нідерландській компанії продали задешево.

"До цього питання ми ще не підходили. Якщо воно буде звучати, то я поясню колегам з Генеральної прокуратури, що є різниця між експертною оцінкою землі та нормативно-грошовою оцінкою. Якщо мова йде про викуп, то експерт встановлює ціну. Тому всі наші дії чітко відповідають чинному законодавству. Тому я так вбачаю, що весь цей процес має ціль не допустити реалізації цього проекту, тому що він робиться у Львові", – стверджує Садовий.

Мер Львова також заявив, що питання, які йому ставлять, не стосуються його повноважень як міського голови, а сама ця справа є тиском на нього як на політика.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко зазначав журналістам, що міського голову Львова допитали у Генеральній прокуратурі як свідка у справі про незаконне відчуження землі.

Як відомо, нідерландська компанія CTP 2 роки тому перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком у промисловій зоні Рясне-2.

Відповідно до грошової оцінки, голландці заплатили за землю 52 млн грн і зобов'язались інвестувати в інфраструктуру парку 50 млн євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць.

Втім, будівництво індустріального парку поки так і не почалося через протести місцевих мешканців, які вважають, що ця земля належить їм, оскільки вони там багато років поспіль садять городи.

"Українська правда" у Threads

Теми: СадовийГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Садовий
Поліція відкрила справу через зачинені укриття у Львові. Садовий проблему заперечує
УПЦ МП більше не існує у Львові – мер
Садовий пояснив, чому одним зовсім не вимикають світло, а іншим – тричі на добу
Останні новини
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
Усі новини...
Реклама: