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Росія продовжує окупацію Південної Осетії: двічі посунула "кордон" у Грузію

Вівторок, 4 липня 2017, 16:06

У Південній Осетії, окупованій Росією, представники РФ повторно пересунули на 500 метрів банер з позначенням "кордону" між ПО і Грузією на околиці сіл  Бершуеті і Собісі. 

Як повідомляє "Грузія Online" з посиланням на представника глави управи Горійського муніципалітету Давида Церцвадзе, за останні два дні на цій території інцидент стався двічі.

Зазначається, що розмежування встановлено на земельних ділянках місцевих жителів.

В результаті "демаркації" жителям села Бершуеті обмежено доступ до кількох гектарів пахотно-посівної площі. Раніше "прикордонники" затримали двох членів сім'ї, яка мешкає в одному з сіл, і заборонили їм працювати на зазначеному місці.

У 2016 році на місці розмежування були встановлені дерев'яні стовпи, а місцевим жителям не було дозволено зібрати урожай.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПівденна Осетіяокупація
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