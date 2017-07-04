МЗС отримає надсучасну систему кіберзахисту – Грицак

Міністерство закордонних справ стане першою державною установою, яка отримає надсучасний захист від кібератак в Україні.

Про це на брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає "УНІАН".

"Ми завершили перший етап реалізації програми трастового фонду НАТО і сприяння Україні у сфері кіберзахисту. Результатом спільної роботи українських експертів та експертів країн НАТО стало створення у СБУ та державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації ситуаційних центрів реагування на інциденти, які дозволять забезпечити аналіз кіберризиків на об'єкти енергетичної інфраструктури та вживати невідкладні заходи з реагування", - сказав він.

"Першим об'єктом, на якому збудують надсучасну систему кіберзахисту, буде Міністерство закордонних справ", - додав Грицак.

За його словами, в Україні інтегрують в інфраструктуру національної системи кібербезпеки технічне обладнання та програмне забезпечення, яке призначене для захисту від хакерських атак.

Також Грицак розповів, що перший транш трастового фонду НАТО передбачає виділення 1 млн євро. За ці кошти закуплять обладнання та програмне забезпечення для кіберзахисту, а також профінансують тренінги для українських фахівців кібербезпеки.

Як повідомлялося, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Американська газета New York Times стверджує, що вірус Petya розробили в Агенстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.

3 липня у Національній поліції повідомляли, що отримали понад 3 тисячі повідомлень про вірус Petya та понад тисячу офіційних заяв.