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СК Росії засекретив справу про крадіжки на будівництві в резиденції Путіна

Вівторок, 4 липня 2017, 17:54

Слідчий комітет Росії присвоїв гриф "цілком таємно" справі про розкрадання в резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК з посиланням на близькі до ФСБ джерела.

"У справі є інформація, що становить державну таємницю, оскільки мова йде про роботи в президентських резиденціях", - сказало джерело.

В кінці червня адвокати фігурантів справи дали підписку про нерозголошення державної таємниці.

За словами захисника Руслана Коблева, у адвоката головного фігуранта справи Андрія Камінова підписку поки не брали.

"Але, мабуть, візьмуть, оскільки СКР останнім часом намагається засекретити все, що погано лежить. Ми до цього критично ставимося", - сказав Коблев..

Він вважає, що до держтаємниці можуть побічно відноситись відомості про номенклатуру держконтрактів, які згадуються в справі, а також технічні завдання до них.

Як повідомлялося, в Росії шукають, хто вкрав понад 5,5 млрд рублів при будівництві резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Теми: Росія
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