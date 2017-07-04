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Трьом областям обіцяють зливи і град

Вівторок, 4 липня 2017, 18:38

До кінця доби 4 липня в трьох областях на сході України прогнозується різке погіршення погоди.

Про це у вівторок повідомляє ДСНС із посиланням на УкрГідрометцентр.

"До кінця доби 4 липня у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях сильні зливи, крупний град, шквали 25-28 м/с", - йдеться у повідомленні.

"5 липня вночі у Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях грози", - заявили в ДСНС.

Як відомо, вдень 4 липня у південній частині України обіцяли пориви вітру 15-20 м/с; в південних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями грози.

Українська правда

Теми: погодаУкраїна
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