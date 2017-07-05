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У Білому домі назвали дату зустрічі Трампа і Путіна

Середа, 5 липня 2017, 01:54

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть зустріч після полудня в п'ятницю, 7 липня.

Про це повідомили в Білому домі, передає Reuters.

 "Ця перша зустріч лідерів відбудеться в Німеччині під час саміту G20", - йдеться в повідомленні.

В Кремлі заявили, що Путін в ході зустрічі з Трампом хоче торкнутися теми тероризму та контролю над озброєнням.

Раніше радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер підтвердив домовленості про зустріч двох президентів в кулуарах саміту, проте не повідомив, які питання вони обговорять.

Теми: СШАРосія
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