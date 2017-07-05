Росія продовжила санкції у відповідь проти України і Заходу

Росія продовжила санкції у відповідь проти України, країн Заходу і ЄС до 31 грудня 2018 року.

Про це йдеться сайті російського уряду.

"Продовжено з 1 січня по 31 грудня 2018 року заборону на ввезення в Росію окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Сполучені Штати Америки, країни Європейського союзу, Канада, Австралія, Королівство Норвегія, Україна, Республіка Албанія, Чорногорія, Республіка Ісландія і Ліхтенштейн", - йдеться в повідомленні.

У РФ заявили, що "обмеження спрямовані на поширення спеціальних відповідних економічних заходів на окремі держави з урахуванням ступеня їх залучення до списку санкційний режим проти Росії".

Як відомо, в кінці червня Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 січня 2018 року.

Обмежувальні заходи проти РФ були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Санкції було посилено у вересні 2014 року. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.