Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія продовжила санкції у відповідь проти України і Заходу

Середа, 5 липня 2017, 07:38

Росія продовжила санкції у відповідь проти України, країн Заходу і ЄС до 31 грудня 2018 року.

Про це йдеться сайті російського уряду.

"Продовжено з 1 січня по 31 грудня 2018 року заборону на ввезення в Росію окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Сполучені Штати Америки, країни Європейського союзу, Канада, Австралія, Королівство Норвегія, Україна, Республіка Албанія, Чорногорія, Республіка Ісландія і Ліхтенштейн", - йдеться в повідомленні.

У РФ заявили, що "обмеження спрямовані на поширення спеціальних відповідних економічних заходів на окремі держави з урахуванням ступеня їх залучення до списку санкційний режим проти Росії".

Як відомо, в кінці червня Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 січня 2018 року.

Обмежувальні заходи проти РФ були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Санкції було посилено у вересні 2014 року. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

Теми: РосіясанкціїУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Росія
Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках, за добу 17 боєзіткнень – Генштаб
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Останні новини
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
Усі новини...
Реклама: