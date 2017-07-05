Спецоперація в Італії: поліція затримала понад 100 мафіозі

На півдні Італії поліція проводить спецоперацію у боротьбі з мафією, в результаті якої було затримано 116 членів мафіозних структур.

Про це повідомляє La Republica.

Члени 24 мафіозних кланів, в тому числі Ндрангети і Коза Ностри, опинилися під арештом.

У спецоперації брали участь більш як тисяча поліцейських, на пошук укриттів мафії кинуто спеціальні сили.

У провінції Апулія затримали 27 людей. Серед них опинилися мери двох міст – мер Аветрана (провінція Апулія) Антоніо Міна і мер Ерк'є Джузеппе Маргеріта (провінція Салерно).

Крім того, ще 54 людини, яких підозрюють у зв'язках з угрупованням одного з ватажків Коза Ностри Бенедетто Сантапаола, затримані в провінції Катанія.

Ордери на затримання, видані італійськими судами, стосуються таких злочинів, як вимагання, хабарництво, злодійство, відмивання грошей, напади на людей, незаконне зберігання вогнепальної зброї і наркоторгівля.

Укрінформ