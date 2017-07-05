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Луценко про подання на Лозового: Нас чекає третя серія

Середа, 5 липня 2017, 10:06

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що ймовірне зняття недоторканності з депутатів коаліції зробить її тільки сильнішою.

Про це він заявив перед засіданням регламентного комітету у середу.

"Я думаю, що очищення коаліції від кількох нечесних депутатів зробить її тільки сильнішою", – заявив генпрокурор.

"Проста арифметика не працює. Арифметична більшість, якщо їй не довіряє суспільство, працювати не може. Навпаки, якщо більшість стане меншою на кількох нечесних депутатів, то це зробить її тільки сильнішою", – додав Луценко.

На запитання, чого він очікує від розгляду подання на депутата Андрія Лозового, генпрокурор відповів жартом.

"Що очікую? Ну, це у нас третя серія", – сказав він.

У той же час Луценко вчергове заявив, що у справі Лозового немає жодної політичної складової.

"Тут немає політики. Є уже прецедент депутата Бобова, який проходив по такій самій статті. Він сплатив недоплачені податки і справу закрито", – нагадав Луценко.

Як повідомлялося, 5 липня регламентний комітет Верховної Ради розглядає подання Генеральної прокуратури на притягнення Лозового до відповідальності.

Як відомо, прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Андрія Лозового за підозрою в ухилянні від сплати податків.

За даними слідчих, Лозовой завдав державі збитків на суму 1 846 561,1 грн що "більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

Роман Романюк, УП

Теми: недоторканністьВерховна РадаГенпрокуратура
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