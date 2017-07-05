Розслідування по МН17: Україна максимально допомагатиме Нідерландам
Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна максимально сприятиме та надаватиме допомогу Нідерландам для якнайшвидшого покарання винних у катастрофі рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі.
Про це він пише 5 липня у своєму Facebook.
"Сьогодні урядом Нідерландів оголошено рішення про те, що кримінальне провадження у справі збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 здійснюватиметься у рамках національної юрисдикції Нідерландів", – зазначає глава держави.
Президент наголошує, що цей механізм притягнення винних до відповідальності за вчинення жахливого злочину було вироблено державами-учасницями спільної групи з розслідування.
"Україна максимально сприятиме та надаватиме допомогу Нідерландам для якнайшвидшого покарання винних", – підкреслює Порошенко.
Президент також нагадав, що саме Росія заблокувала створення міжнародного трибуналу під егідою ООН.
"Тому вірю у справедливість, неупередженість та об’єктивність нідерландського правосуддя!", – резюмує Порошенко.
Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з Росії на територію Донбасу, контрольовану бойовиками.
Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена. Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає.
В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.
Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.
Українська правда