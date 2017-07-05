В РФ заявили, що "опікуються долею" затриманого на Донбасі росіянина

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що їхнє посольство в Україні займається питанням затримання в Луганській області російського військового Віктора Агєєва.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "РИА Новости".

"Російське посольство в Україні активним чином займається долею російського громадянина", - сказала вона журналістам.

За твердженням російського інформагентства, воно отримало від луганських бойовиків інформацію, що Агєєв нібито добровільно вступив до лав так званої "народної міліції ЛНР".

Як стало відомо 25 червня, Агєєв був затриманий українськими військовослужбовцями в Луганській області.

При цьому Міноборони РФ заявило, що Агєєв вже звільнився в запас і на службу за контрактом не вступав. Там визнали, що він дійсно служив у збройних силах Росії, але це було в минулому році.

Зараз Агєєв, який воював на Донбасі на боці бойовиків ОРЛО, знаходиться в СІЗО Старобільська Луганської області, його підозрюють у тероризмі.

Слід зазначити, що будь-якого разу, коли на Донбасі затримують військових з РФ, російська сторона запевняє, що вони не з їхньої армії та вступили до лав бойовиків добровільно.