Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко до Лозового: Сплатіть податки і підемо до церкви помолитися

Середа, 5 липня 2017, 12:01

Генеральний прокурор Юрій Луценко просить народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового сплатити податки, щоб припинити провадження.

Про це він заявив під час засідання регламентного комітету у середу.

"Андрію, дивлячись вам в очі, просто сплатіть податки. Якби мені нарахували щось - клянуся, я б сплатив. Для кожної країни - це просто гордість сплачувати всі податки, тут немає нічого страшного", - сказав він до Лозового.

"Якщо ти хочеш судитися, питань немає, ми це все пройдемо", - додав Луценко.

Крім того генпрокурор згадав випадок, як депутат Борислав Розенблат на новорічному корпоративі розмовляв з Луценком по схожій ситуації.

"Розенблат до мене підійшов і каже, що йому нарахували податки і що йому робити. Я йому кажу - сплати. Він каже: "як, це ж така велика сума?". Ну ось, тепер він судиться", - зазначив Луценко.

Крім того він запропонував Лозовому після сплати податків сходити помолитися.

"Тоді сходимо до церкви і помолимося", - додав він.

Як відомо, раніше Лозовой попросив регламентний комітет підтримати подання ГПУ про зняття з нього недоторканості.

За даними слідчих, Лозовой завдав державі збитків на суму 1 846 561,1 грн що "більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

Досудове розслідування встановило, що Лозовой з 1 січня 2007 року до 31 грудня 2015 року "умисно ухилився від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах".

Українська правда

Теми: ЛуценкоРадикальна партіянедоторканність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
Усі новини...
Реклама: