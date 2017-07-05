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На нафтобазі під Одесою вибухнув бензовоз – двоє постраждалих

Середа, 5 липня 2017, 13:56

На нафтобазі "Світанок Оіл Трейд" під Одесою загорівся бензовоз OKKO, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали водій бензовозу і працівник нафтобази.

Як повідомляє одеське видання "Думская", пожежа сталася 5 липня на нафтобазі "Світанок", яка розташована за 3 кілометри від Одеси, в селищі Усатове.

Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що об 11:30 їм повідомили про те, що у Біляївському районі поблизу Одеси на залізничній станції на території нафтобази виникла пожежа бензовозу на зливній естакаді.

На нафтобазі під Одесою вибухнув бензовоз
На нафтобазі "Світанок" вибухнув бензовоз
"Думская"

О 12:16 пожежу на площі 100 кв м локалізували, а о 12:30 ліквідували. До гасіння пожежі було залучено 15 одиниць техніки й 60 осіб.

На нафтобазі під Одесою згорів бензовоз ОККО
На нафтобазі під Одесою згорів бензовоз ОККО
ДСНС

"Попередньо, внаслідок події постраждало 2 осіб (водій бензовозу та працівник нафтобази)", – повідомляє ДСНС.

 

У компанії SOCAR, якій належить нафтобаза, повідомили: "На нафтобазі "Світанок Оіл Трейд" при наливанні вибухнув бензовоз OKKO. На місце події прибули пожежники, вогнище займання локалізовано. Резервуари нафтобази (об'ємом 14,6 тисяч кв м – ред.) не пошкоджено".

 

"Постраждалим надано необхідну допомогу. Обставини і причини події з'ясовуються", – додали там.

Теми: надзвичайна подіяОдесанафта
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