Луценко не збирається у відставку і не марить іншою кар’єрою

Генеральний прокурор Юрій Луценко не збирається йти у відставку.

Про це він заявив після засідання регламентного комітету Верховної Ради, який відмежувався від надання згоди на зняття депутатської недоторканності з депутата Андрія Лозового.

"Я не маю наміру іти зі своєї посади цієї осені, а тим більше очолювати партію. Я маю намір добитися результативності від Генеральної прокуратури України", – сказав він, коментуючи слова нардепа Ігоря Мосійчука.

"На цей момент я маю, перепрошую за нескромність, чим гордитися. Справа по зраді Януковича, по повернутих 1,3 мільярда доларів – а попереду ще повернення "Одеського нафтопереробного заводу" і 1200 хабарників у судах… Усе це говорить про те, що прокуратура почала працювати. І це тільки початок… Я нікуди не йду", – заявив Луценко.

Щодо подань Генпрокуратури на зняття недоторканності з шести народних депутатів, які почав розглядати регламентний комітет, генпрокурор сказав: "У цьому комплекті 6-х подань ми бачимо найбільш притаманні державним службовцям види кримінальних злочинів".

"Я відкидаю тези, що я дію для якогось піару, якоїсь кар’єри. Чесно кажучи, після того, щоб стати генеральним прокурором, я не бачу особливих кар’єрних злетів. Я хотів би просто, щоб на своїй посаді я зміг довести, що закон для всіх. У першу чергу, для високопосадовців", – заявив Луценко.

Як відомо, регламентний комітет уже розглянув подання ГПУ на зняття недоторканності з Євгена Дейдея, Олеся Довгого та Андрія Лозового – і не знайшов достатніх підстав підтримати їх, тож рішення ухвалюватиме голова парламенту Андрій Парубій.

Олена Рощенко, УП