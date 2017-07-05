Генпрокуратура перевіряє, чи купувало МОЗ прострочені ліки

Генеральна прокуратура веде розслідування щодо закупівлі ліків Міністерством охорони здоров’я.

Після засідання регламентного комітету Верховної Ради на запитання журналістки про купівлю для онкохворих дітей ліків, термін придатності яких збіг, Луценко повідомив:

"Таке розслідування вже є, бо сигнали про такі події ми отримали раніше".

"Ще з кінця минулого року Генеральна прокуратура спільно з Міністерством внутрішніх справ веде розслідування події при закупівлях Міністерства охорони здоров’я. я не розголошував дані цього слідства, поки воно не вийшло на якусь зрозумілу стадію перевірки первинних даних", – заявив він.

Луценко наголосив, що як людина підтримує Уляну Супрун.

"Після перевірки 70% чи навіть 80% відсотків звинувачень, які лунали у запитах депутатів, відпали, я був щасливий…", – сказав він

Але зазначив: "Ми 100%-во оплачуємо за ліки наступного періоду. Угода на поставку ліків укладається, наприклад, у травні. У травні цих ліків у 2015 році прийшло аж 4%. Але згідно з чинною постановою Кабміну, виявляється, можна їх поставляти аж до кінця року".

"Юридично немає порушень, але як пояснити дитині, яка лежить у тому ж Охматдиті, що вона має потерпіти до грудня? Мене це дуже задіває, але такі чинні документи. Я звернувся до прем’єр-міністра, щоб він змінив цей порядок", – додав генпрокурор.

Луценко зазначив: "На момент початку цього року ми мали лише два запитання: питання до двох державних підприємств перевізників ліків щодо обґрунтованості їхніх тарифів і питання щодо ймовірного надходження міжнародними поставками прострочених ліків".

"Уляна Супрун сказала мені, що всі міжнародні поставники взяли на себе зобов’язання в разі прострочення ліків повертати замість них нові, не прострочені. Як людину мене це заспокоїло", – сказав генпрокурор.

"Але слідчі нещодавно отримали інформацію, що в "Охматдиті" на зберіганні у певному відділенні є велика кількість прострочених ліків, які їм ніхто не заміщає. Тому останні 7-10 днів ми стараємося встановити (перевірити – ред.) цю інформацію. В разі, якщо вона підтвердиться, це буде ознаками певних кримінальних правопорушень, яким ми дамо оцінку", – повідомив він.

Луценко наголосив: "Цей факт не може поставити під сумнів необхідність ні міжнародних закупівель, прозорих і чесних, ні реформ, які пропонуються Уляною Супрун".

Олена Рощенко, УП