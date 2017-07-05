Справа МН17: Росія тепер змушена співпрацювати – посол

Розгляд справ підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу МН17 в рамках нідерландського законодавства змусить Росію виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання.

Про це заявив посол України у Нідерландах Всеволод Ченцов в інтерв'ю "УНІАН".

"Основними перевагами такого варіанту були наявність стабільного кримінального законодавства та системи правосуддя, готовність нідерландської сторони забезпечити належний судовий розгляд і, що не менш важливо, наявність в інших держав, в тому числі, у Росії, міжнародно-правових зобов'язань", - сказав він.

"Мова йде, зокрема, про те, що у відповідності до конвенцій Ради Європи, Росія зобов’язана надавати взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Беручи до уваги позицію РФ з проблематики МН17, можна передбачити, що така взаємодія буде, м'яко кажучи, непростою. Тим не менше, необхідні правові рамки для такої співпраці існують, і все буде залежати від наявності політичної волі з боку РФ", - додав Ченцов.

За його словами розгляд справи у Нідерландах спростить участь у процесі рідних та близьких загиблих, оскільки більшість із них є нідерландцями.

"До того ж, судовий розгляд справи на національному рівні триватиме менше часу, аніж її розгляд міжнародним трибуналом", - сказав він.

Також Ченцов розповів, що найближчим часом Україна і Нідерланди укладуть угоду про передачу відповідних судових проваджень

"Угода буде базуватися на багатосторонніх інструментах, що регулюють питання правової допомоги у кримінальних справах. Водночас, вона буде передбачати практичні аспекти передачі кримінального провадження, які не врегульовано ані національним законодавством країн, ані міжнародними договорами, сторонами яких вони є", - сказав посол.

Він припустив, що обвинувачення можуть бути висунені протягом кількох місяців.

Як відомо, агентство "Блумберг" повідомило, що справи підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.

Таке рішення прийняли представники країн, які співпрацюють у розслідуванні цієї катастрофи – Нідерландів, Австралії, Малайзії, України та Бельгії.

Агентство відзначає, що розслідування триває, і прийняте рішення не означає того, що винні постануть перед судом найближчим часом.