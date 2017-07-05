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Україна посилить кордон у Придністровській частині

Середа, 5 липня 2017, 19:54

Уряд ухвалив рішення про поширення плану посилення кордону на Придністровську частину.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час зустрічі з делегацією Київської асоціації військових аташе та військових аташе понад 30 іноземних держав.

За його словами, наразі завершується облаштування Харківської частини кордону у межах програми "Європейський вал", розпочинаються роботи у Сумській та Луганських областях.

"Уряд ухвалив рішення про поширення плану посилення кордону на Придністровську частину. Держприкордонслужба вже звертає велику увагу на цей регіон. Нещодавно там було розміщено підрозділ Нацгвардії, плануємо розгортання підрозділів Нацполіції. Ми безумовно будемо нарощувати там сили", – додав перший заступник глави МВС.

Українська правда

Теми: кордонМВС
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