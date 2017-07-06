Україна відмовила в притулку члену російської партії "Яблоко"
Четвер, 6 липня 2017, 00:21
Українська влада відмовила в наданні політичного притулку активісту, члену російської партії "Яблоко" Володимиру Єгорову.
Про це повідомив сам активіст, передає Радіо Свобода.
За словами російського опозиціонера, співробітники Служби безпеки України вивезли його в нейтральну зону на кордоні з Росією, оскільки Київ не побачив причин для надання йому притулку.
Єгоров залишив Росію в середині червня після того, як його будинок в місті Торопець у Тверській області кілька разів підпалювали невідомі. Активіст пов'язує напади зі своєю опозиційною і антикорупційною діяльністю.