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Україна відмовила в притулку члену російської партії "Яблоко"

Четвер, 6 липня 2017, 00:21

Українська влада відмовила в наданні політичного притулку активісту, члену російської партії "Яблоко" Володимиру Єгорову.

Про це повідомив сам активіст, передає Радіо Свобода.

За словами російського опозиціонера, співробітники Служби безпеки України вивезли його в нейтральну зону на кордоні з Росією, оскільки Київ не побачив причин для надання йому притулку.

Єгоров залишив Росію в середині червня після того, як його будинок в місті Торопець у Тверській області кілька разів підпалювали невідомі. Активіст пов'язує напади зі своєю опозиційною і антикорупційною діяльністю.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росія
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