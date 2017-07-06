Трамп пропонує Росії співпрацю у сирійському конфлікті

Адміністрація Трампа відновила пропозицію Росії співпрацювати в сирійському конфлікті, в тому числі з військових питань.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерстон, передає AP.

США відкриті для спільного з Росією визначення заборонених для польотів зон в Сирії, а також спільного моніторингу перемир’я і механізму доставки гуманітарної допомоги, заявив Тіллерсон напередодні зустрічі президентів США і РФ в кулуарах саміту G20.

Тіллерсон зазначив, що США і Росія мають розбіжності з низки питань, але Сирія є можливістю для двох країн досягнути стабільності. За його словами терористичне угруповання ІДІЛ зазнало "важких поразок" і "перебуває на межі знищення" завдяки наступу підтримуваних США сил на Ракку, але Росія має відігравати конструктивну роль.

"США і Росія, безумовно, мають невирішені розбіжності з низки питань щодо сирійського врегулювання, але у нас є потенціал для належної координації в Сирії з метою досягення стабільності і служіння нашим спільним інтересам безпеки", - сказав Тіллерсон.

Він наголосив, що Росія як союзник президента Асада та давній учасник сирійського конфлікту несе відповідальність за те, щоб потреби сирійського народу були задоволені, а також, що Росія зобов’язана запобігти подальшому застосуванню хімічної зброї режимом Асада.

Держсекретар зазначив, що США і Росія досягли успіху у запобіганні нещасним випадкам між американськими і російськими літаками в зоні конфлікту.

"Якщо наші дві країни працюючи разом, досягнуть стабільності на землі, це закладе основу для прогресу у врегулюванні політичного майбутнього Сирії", - сказав він.