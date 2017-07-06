Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Арабські країни продовжать бойкот Катару

Четвер, 6 липня 2017, 07:54

Чотири арабські країни продовжать бойкот Катару, поки він не змінить свою політику.

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, виступаючи після наради глав МЗС Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну та Єгипту, яка пройшла в Каїрі, пише Радіо Свобода.

За його словами, про додаткові заходи щодо Катару буде оголошено в належний час.

У спільній заяві, прийнятій учасниками зустрічі, йдеться про те, що Катар повинен припинити підтримувати терористичні угруповання і втручатися у внутрішні справи країн регіону. У документі також висловлено розчарування "негативною" відповіддю Катару на поставлений ультиматум, який не може стати основою для зміни політики у його відношенні.

5 липня минув термін виконання вимог, які пред'явили до Катару чотири країни і головні з яких - припинити співпрацю з Іраном і закрити телеканал "Аль-Джазіра".

Раніше в середу міністр закордонних справ Катару Мохаммед бін Абдул Рахман Аль Тані назвав блокаду "відкритої агресією", що порушує міжнародне право і ставить за мету викликати антікатарські настрої на Заході. При цьому міністр підкреслив, що емірат як і раніше відкритий для діалогу.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, які розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром та звинуватили його у підтримці тероризму, висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Катар неодноразово відкидав звинувачення та заявляв, що не буде виконувати вимог, адже вони порушують його суверенітет. 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: