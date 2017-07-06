Поляков не проситиме зняти недоторканність, як Довгий і Лозовой
Депутат "Народного фронту" Максим Поляков не проситиме зняти з нього депутатську недоторканність.
Про це він заявив у четвер перед засіданням регламентного комітету Верховної Ради.
На запитання журналістів, чи не проситиме він сам, як перед цим зробили депутати Олесь Довгий і Андрій Лозовий, зняти з нього недоторканність, депутат відповів відмовою.
"Я не проситиму зняти недоторканність. Бо думаю, що НАБУ подаватиме і друге, і третє подання. Але всі вони спричинені особистою неприязнь до мене", – заявив Поляков.
Він вчергове переконував, що вся справа проти нього незаконна і відкрита лише тому, що НАБУ хоче його покарати через його критику цього органу.
На запитання ж УП, чи Поляков брав хабар також із неприязні до керівників НАБУ, депутат відповів: "А ви бачили якісь докази того, що мені хтось передавав гроші? Не заяви, а докази, добуті законно".
Водночас антикорупційний прокурор Назар Холодницький вважає, що ніякої особистою основи справи проти Полякова просто не існує.
"Коли ми бачимо корупційну справу, то тут ніяких особистих мотивів. Я розумію, що це лінія захисту, але ніяких підстав для таких заяв немає", – заявив Холодницький.
Як відомо, ГПУ підозрює Полякова в отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем, – і просить Верховну Раду дати згоду на його арешт.
Роман Романюк, УП