Луценко і Пинзеник сваряться на комітеті

Генеральний прокурор Юрій Луценко вступив у перепалку з в.о. головою регламентного комітету Павлом Пинзеником через питання доцільності перегляду відео- та аудіофайлів щодо народних депутатів Розенблата та Полякова.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місці подій.

На засіданні комітету щодо подання ГПУ на зняття недоторканності з Максима Полякова Пинзеник питав думку членів комітету щодо доцільності перегляду аудіо- та відеодоказів через присутність на них третіх осіб – помічниці Полякова Тетяни Любонько.

"У мене в руках рішення щодо пані Любонько. Суд встановив допустимими докази за її присутності! Приховати аудіо і відео записи комітету самооборони і корупції не вдасться. Я прошу вас припинити покривати корупцію!", – обурювався Луценко.

Крім того, генпрокурор зауважив, що член комітету Данилін намагався брати на поруки Любонько, тому є упередженим.

У свою чергу, Пинзеник образився на вислови прокурора.

"У зв'язку з вашими висловлюваннями, засідання мало бути б закритим. Але ми продовжимо", – зазначив він

"Ми говоримо лише про нашу відповідальність на комітеті, а не про допустимість доказів. Це вже встановлює суд. І ми ж розуміємо, що все одно ці докази будуть опубліковані в ЗМІ", – зазначив Пинзеник.

У свою чергу, депутат Данилін заявив, що не братиме участі у підсумковому голосуванні комітету.

Як відомо, ГПУ підозрює Полякова в отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем, – і просить Верховну Раду дати згоду на його арешт.

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Роман Кравець, УП