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Неподалік полігону бойовиків у Луганську поранений 11-річний хлопець

Четвер, 6 липня 2017, 10:48

Неподалік полігону у підконтрольному бойовикам Луганську 3 липня отримав поранення 11-річний хлопець.

Про це повідомляється у звіті ОБСЄ, опублікованому 5 липня ввечері.

У Луганську спостерігачі відвідали дитячу лікарню, де розмовляли з матір’ю 11-річного хлопця. Вона розповіла, що 3 липня її син грався поблизу полігона, розташованого неподалік їхнього будинку в південно-східній частині Луганська, і там підібрав із землі якийсь предмет. За її словами, предмет вибухнув у руках хлопця, а 3 липня дитині зробили операцію", - йдеться у звіті.

Також медпрацівники розповіли патрулю, що хлопцеві зробили операцію на черевній порожнині і наразі він перебуває в стабільному стані.

Окрім того, спостерігачі повідомляють, про поранення чоловіка в підконтрольному Україні Бахмуті. За словами його дружини, вони разом з чоловіком проходили біля колій та знайшли предмет, схожий на обвиту дротом металеву трубку завдовжки приблизно 15 см.

"Коли її чоловік забрав цей предмет додому, де спробував розібрати його, вона почула з іншої кімнати гучний вибух. Жінка сказала, що викликала швидку допомогу і що її чоловік зазнав поранень грудної клітки, обличчя і рук, а сама вона потерпала від проблем зі слухом", - зазначається у звіті.

Медпрацівники лікарні розповіли Місії, що жінку і чоловіка доправили до них 2 липня і їм надали медичну допомогу в зв’язку зі спричиненими вибухом пораненнями.

Олег Твердь, для УП

Теми: ДонбасАТОЛуганськ
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