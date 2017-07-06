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Поляков переконує, що не знав про передачу його помічниці хабарів

Четвер, 6 липня 2017, 12:52

Народний депутат Максим Поляков, з якого ГПУ просить зняти недоторканність, стверджує, що не знав, що його помічниця Тетяна Любонько отримувала 7,5 тисяч доларів хабарів.

Про це депутат з фракції "Народний фронт" заявив, відповідаючи на запитання члена комітету Дмитра Лубінця.

"Вам було відомо про передачу 5 і 2,5 тисяч доларів вашій помічниці?" - запитав нардеп. "Ні, не було", - відповів Поляков.

Він додав, що дізнався про передачу вже з відео, яке прокурори показали на засіданні комітету.

"Те, що відбулося з помічницею, мені стало відомо з відео", - пояснював Поляков.

У свою чергу, генеральний прокурор Юрій Луценко на запитання народних депутатів запевняв, що Поляков не міг не знати про передачу коштів його помічниці.

Як відомо, ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється в отриманні 7500 доларів хабара і зловживанні службовим становищем.  

Роман Кравець, УП

Теми: Верховна РадаГенпрокуратуранедоторканність
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