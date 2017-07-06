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Луценко повернувся на комітет

Четвер, 6 липня 2017, 14:07

Генпрокурор Юрій Луценко повернувся на засідання регламентного комітету, де розглядається подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Лариса Сарган.  

Як повідомив кореспондент УП після 20 хвилин відсутності Луценко повернувся до зали комітету.

"А що вам можна виходити, мені ні?" - звернувся він до нардепів.

Водночас голова регламентного комітету Павло Пинзеник заявив журналістам, що без присутності генпрокурора, чи його представника, комітет не може прийняти рішення.

"Якщо генеральний прокурор не з'явиться, то засідання, відповідно, буде перенесено до того часу, поки туди не з'явиться уповноважена особа", - сказав він.

"Рішення без генпрокурора не може бути прийняте", - додав Пинзеник.

Врешті засідання продовжили без присутності Полякова

Як відомо, Луценко після сварки з депутатами залишив засідання регламентного комітету Верховної Ради.

Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП

Теми: Луценконедоторканністькомітети
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