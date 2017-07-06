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Будинки прокурорів, які займаються податківцями, обстріляли – Луценко

Четвер, 6 липня 2017, 14:09

Будинки працівників прокуратури, які займаються розслідуванням справи податківців, обстріляли з бойової зброї.

Про це під час регламентного комітету заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"У мене сьогодні обстріляли з бойової зброї людей, які розслідують справу податківців. По їхніх будинках стріляли", - зазначив він.

"Тому не називайте правоохоронців аферистами, перестаньте це робити!" - додав він членам комітету.

Пізніше генпрокурор розмістив у Facebook фото обстріляних вікон квартир прокурорів і слідчого.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

12 підозрюваним суд виніс рішення про утримання під вартою із можливістю внести застави від 3 до 150 мільйонів гривень (найбільша сума), 7 підозрюваних звільнили із зали суду із носінням електронного браслету із заставами від 990 тисяч до 15 мільйонів гривень.

4 підозрюваних звільнено під особисте зобов'язання з'являтися до слідчого за першим викликом і не тікати.

Роман Кравець, УП

Теми: Луценкопрокуратураподатки
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