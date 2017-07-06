Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поляков вимагає від Луценка справу проти Ситника

Четвер, 6 липня 2017, 14:38

Депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагає від генпрокуратура Юрія Луценка відкрити провадження щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це він сказав у перерві в засіданні регламентного комітету, який розглядає подання ГПУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на зняття депутатської недоторканності з Полякова.

"Я сьогодні підійшов до генпрокурора і сказав: "закон один для всіх" – тож будь ласка, поруште справу по Ситнику, яку закрили незаконно, коли він возив свою дружину в Лондон і де ми відкрили ці заяви. Перевірте – і Ситника потрібно до карного розшуку знайти і переслідувати. Отут повинен сидіти Ситник і розповідати, яким чином він за державні кошти це робив, а не задавати питання до мене", – заявив Поляков.

Згодом на засіданні регламентного комітету Олег Купрієнко заявив, що заяви нардепів Розенблата та Полякова мають внести до ЄРДР, бо "прокурори зловживають" із відмовами.

Луценко ж сказав, що до 7 липня стане відомо про зареєстровані заяви – але автоматично реєструватимуть ті заяви, в яких людина бере на себе відповідальність за надання неправдивих свідчень. Але заяви Розенблата та Полякова, на думку генпрокурора, мають зареєструвати.

"Я розберуся", – сказав він і додав, що ймовірними зловживаннями НАБУ має займатися ГПУ, а не САП.

"Я отримую близько 12 тисяч звернень депутатів за рік, а ще декілька десятків тисяч заяв не дуже притомних. Ми будемо реєструвати згідно з КПК, але якщо якийсь черговий навіжений напише: арештуйте Ситника, бо він скоїв якийсь фантастичний злочин – якщо Ситника навіть і не було на території цього міста, я цього робити не буду, вибачте. У мене й так у ЄРД півтора мільйона кримінальних проваджень", – заявив генпрокурор.

"Головне слідче ГПУ буде вести провадження по заявах двох депутатів, але це не скасовує необхідність дати оцінки їхнім діям", – наголосив він.

Олена Рощенко, УП, доповнено

Теми: СитникНАБУГенпрокуратураЛуценкоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Ситник
Ситнику знайшли нову посаду
Ситник побоюється, що після війни політики "візьмуться" за НАБУ з новою силою
Ситник завершив роботу в НАБУ. Якими були 7 років і чого чекати далі?
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: