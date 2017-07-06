Поляков вимагає від Луценка справу проти Ситника

Депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагає від генпрокуратура Юрія Луценка відкрити провадження щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це він сказав у перерві в засіданні регламентного комітету, який розглядає подання ГПУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на зняття депутатської недоторканності з Полякова.

"Я сьогодні підійшов до генпрокурора і сказав: "закон один для всіх" – тож будь ласка, поруште справу по Ситнику, яку закрили незаконно, коли він возив свою дружину в Лондон і де ми відкрили ці заяви. Перевірте – і Ситника потрібно до карного розшуку знайти і переслідувати. Отут повинен сидіти Ситник і розповідати, яким чином він за державні кошти це робив, а не задавати питання до мене", – заявив Поляков.

Згодом на засіданні регламентного комітету Олег Купрієнко заявив, що заяви нардепів Розенблата та Полякова мають внести до ЄРДР, бо "прокурори зловживають" із відмовами.

Луценко ж сказав, що до 7 липня стане відомо про зареєстровані заяви – але автоматично реєструватимуть ті заяви, в яких людина бере на себе відповідальність за надання неправдивих свідчень. Але заяви Розенблата та Полякова, на думку генпрокурора, мають зареєструвати.

"Я розберуся", – сказав він і додав, що ймовірними зловживаннями НАБУ має займатися ГПУ, а не САП.

"Я отримую близько 12 тисяч звернень депутатів за рік, а ще декілька десятків тисяч заяв не дуже притомних. Ми будемо реєструвати згідно з КПК, але якщо якийсь черговий навіжений напише: арештуйте Ситника, бо він скоїв якийсь фантастичний злочин – якщо Ситника навіть і не було на території цього міста, я цього робити не буду, вибачте. У мене й так у ЄРД півтора мільйона кримінальних проваджень", – заявив генпрокурор.

"Головне слідче ГПУ буде вести провадження по заявах двох депутатів, але це не скасовує необхідність дати оцінки їхнім діям", – наголосив він.

Олена Рощенко, УП, доповнено

