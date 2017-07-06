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Луценко зізнався, що з Розенблатом йому буде складно

Четвер, 6 липня 2017, 15:32

Генеральний прокурор Юрій Луценко зізнався, що перебував в хороших відносинах з депутатом БПП Бориславом Розенблатом, якого ГПУ підозрює у корупції.

Про це він заявив під час засідання регламентного комітету у четвер.

"Мені завтра буде складно. Тому що я особисто знаю Борислава Розенблата, ми з ним жартували… Але час відповідальності настав", - сказав Луценко.

Після його виступу в.о. голови комітету Павло Пинзеник оголосив перерву на 20 хв.

Водночас, як повідомляють "Українські новини", САП не бачить підстав для відкриття кримінального провадження щодо незаконних дій співробітників НАБУ щодо депутата Верховної Ради Борислава Розенблата.  

Таку відповідь САП зачитав Пинзеник в ході засідання комітету.

"При таких обставинах підстав для внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань і початку досудового розслідування немає", - йдеться у відповіді.

У своїй заяві Розенблат заявляв про підкуп і провокації з боку агента НАБУ Катерини Сивоконь.

У свою чергу генеральний прокурор Юрій Луценко підкреслив, що справи проти НАБУ розслідує виключно Генеральна прокуратура, а не САП.

Він запевнив, що головне слідче управління Генпрокуратури буде вести справи за заявами обох депутатів.

Як відомо, ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється у отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем.  

Роман Кравець, УП

Теми: ЛуценкоВерховна Раданедоторканність
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