САП передала до суду справу бізнесмена, який давав хабара за Sky Moon

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно молдавського бізнесмена Сергія Неруха, який намагався дати 75 тисяч доларів хабара військовому прокурору за зняття арешту з його судна "Sky Moon", яке торгувало з Кримом.

Про це йдеться у повідомленні САП від 6 липня на Facebook.

Дії обвинуваченого кваліфіковано органом досудового розслідування за ч. 3 ст. 369 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Слідством встановлено, що 29 грудня 2016 року Нерух намагався дати хабар, щоб добитися зняття арешту з судна, а також з вантажу – 3000 тонн соди виробництва Кримського содового заводу.

Громадянин Молдови був затриманий на місці вчинення злочину. Грошові кошти в сумі 75 000 доларів США було вилучено.

Як відомо судно "Sky moon" під прапором Танзанії із вантажем 3 тисяч тонн технічної соди українські прикордонники затримали на шляху із Севастополя до молдовського порту Джурджулешти 30 листопада 2016 року.

За результатами розгляду справи щодо незаконного заходу в порти анексованого Росією Криму судном "Sky moon", Малиновський районний суд Одеси постановив визнати капітана винним, а саме судно і вантаж – конфіскувати в дохід держави.

Всім членам екіпажу судна "Sky moon", яке заходило в порти анексованого Росією Криму, на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

Українська правда