День в АТО: 15 обстрілів, 1 поранений

Від початку доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Як повідомляє прес-центр АТО, одного разу незаконні збройні формування били з мінометів. По шість разів вони порушували перемир'я на Донецькому та Приморському напрямках, й три рази застосовували зброю на Луганщині.

"Приморський напрямок. На цій частині фронту бойовики впродовж дня з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських захисників в районі Павлополя, Гнутового та Лебединського. А поблизу Широкиного бандити, окрім піхотного озброєння, застосовували 82-мм міномети", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку незаконні збройні формування з північного передмістя тимчасово окупованого Донецька били по позиціях сил АТО неподалік Авдіївки, Опитного, Пісків та Невельського. Там же НЗФ застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, подекуди озброєння БМП.

"Луганський напрямок. На даному відрізку лінії фронту бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів відкривали вогонь по підрозділах Українського війська, котрі тримають оборону поблизу Старого Айдару, та двічі - в районі селища Жовте", - повідомили у прес-центрі АТО.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗС України отримав поранення.

Українська правда