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Держспецзв’язку попереджає про ймовірність повторної  кібератаки

Четвер, 6 липня 2017, 20:28

Держспецзв’язку попередила, що власники мереж, які зазнали ураження вірусом PetyaRansomware, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати об’єктом повторної  кібератаки.

Про  це повідомила прес-служба відомства.

Команда CERT-UA розробила нові рекомендації для зменшення ризиків повторного ураження та мінімізації (уникнення) наслідків,  пов’язаних з кібератакою.

У  Держспецзв’язку радять якнайшвидше скористатись опублікованими рекомендаціями та закликають взяти участь в інтерактивному опитуванні команди CERT-UA щодо аналізу наслідків атаки PetyaRansomware.

Як повідомлялося, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Американська газета New York Times стверджує, що вірус Petya розробили в Агенстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.

3 липня у Національній поліції повідомляли, що отримали понад 3 тисячі повідомлень про вірус Petya та понад тисячу офіційних заяв.

Українська правда

Теми: вірусхакери
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