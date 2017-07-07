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Полторак: Оперативний резерв ЗСУ становить 130 тис осіб

П'ятниця, 7 липня 2017, 02:37

Оперативний резерв Збройних сил України на сьогоднішній день складає 130 000 осіб.

Про це заявив міністр оборони генерал армії України Степан Полторак, виступаючи перед учасниками міжнародної конференції в Лондоні, передає прес-служба Міноборони.

"Зі 146 тисяч Збройні Сили України збільшилися до 250 тисяч. Окрім того створено потужний оперативний резерв з понад 130 тисяч осіб", - повідомив він

Полторак також зазначив, що Міністерство оборони значно поліпшило військово-польову медицину і систему евакуації, створило мережу військових госпіталів, організувало навчання шести батальйонів ЗС України за стандартами НАТО.

Він додав, що реформи повинні тривати.

Теми: ПолторакЗбройні сили
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