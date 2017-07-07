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Адвокат: "Українського диверсанта" Панова в СІЗО з'їдають клопи

П'ятниця, 7 липня 2017, 02:58

Українця Євгенія Панова в камері сімферопольського СІЗО, де він сидить, дуже сильно покусали блощиці.

Про це на сторінці в Facebook повідомив адвокат Дмитро Дінзе.

 "Панов Євген, один з "Українських диверсантів", за версією слідства, зараз знаходиться в СІЗО 1 м.Сімферополя. Його і ще 21 людину в камері 102 з'їдають живцем клопи", - написав він.

Адвокат також зазначив, що укусами покрите все тіло Панова.

У коментарях до посту дружина Дмитра Дінзе Ольга, яка також є адвокатом, повідомила, що звернулася з цього приводу в Федеральну службу виконання покарань Росії.

При цьому, за її словами, Панова помістили в цю камеру "з метою вчинення на нього психологічного тиску".

Як повідомлялося, раніше ФСБ Росії заявила, що в ніч на 7 серпня 2016 року в районі міста Армянськ у Криму виявила групу диверсантів, при затриманні якої нібито загинув співробітник служби.

За даними ФСБ, серед затриманих диверсантів був один з їхніх організаторів - житель Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Панов.

В МО спростували повідомлення про українських диверсантів і причетності затриманих до українських спецслужб. Брат Панова Ігор Котелянець вважає, що Євген був викрадений в Запорізькій області і вивезений до Криму.

МЗС України повідомляло про застосування до Панова тортур.

Теми: Кримполітв'язніРосія
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