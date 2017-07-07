Адвокат: "Українського диверсанта" Панова в СІЗО з'їдають клопи
Українця Євгенія Панова в камері сімферопольського СІЗО, де він сидить, дуже сильно покусали блощиці.
Про це на сторінці в Facebook повідомив адвокат Дмитро Дінзе.
"Панов Євген, один з "Українських диверсантів", за версією слідства, зараз знаходиться в СІЗО 1 м.Сімферополя. Його і ще 21 людину в камері 102 з'їдають живцем клопи", - написав він.
Адвокат також зазначив, що укусами покрите все тіло Панова.
У коментарях до посту дружина Дмитра Дінзе Ольга, яка також є адвокатом, повідомила, що звернулася з цього приводу в Федеральну службу виконання покарань Росії.
При цьому, за її словами, Панова помістили в цю камеру "з метою вчинення на нього психологічного тиску".
Як повідомлялося, раніше ФСБ Росії заявила, що в ніч на 7 серпня 2016 року в районі міста Армянськ у Криму виявила групу диверсантів, при затриманні якої нібито загинув співробітник служби.
За даними ФСБ, серед затриманих диверсантів був один з їхніх організаторів - житель Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Панов.
В МО спростували повідомлення про українських диверсантів і причетності затриманих до українських спецслужб. Брат Панова Ігор Котелянець вважає, що Євген був викрадений в Запорізькій області і вивезений до Криму.
МЗС України повідомляло про застосування до Панова тортур.