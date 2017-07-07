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У кімнаті в ході переговорів Трампа і Путіна будуть знаходитися 6 осіб

П'ятниця, 7 липня 2017, 05:34

У кімнаті в ході першої зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, крім них будуть присутні ще чотири людини.

Про це повідомляє The Hill.

Також в кімнаті будуть знаходитися держсекретар США Рекс Тіллерсон, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і два перекладачі.

Раніше, минулого тижня, радник з національної безпеки США Герберт Макмастер заявив, що "немає конкретного порядку денного" зустрічі.

При цьому наголошується, що невідомо чи буде Трамп піднімати питання про втручання Росії в президентські вибори в США, так як американський президент неодноразово ставив висновки розвідки з цього питання під сумнів.

Також повідомляється, що помічники Трампа стурбовані тим, про що президент буде говорити в ході зустрічі з Путіним. Старші радники президента наполягали на тому, щоб на зустрічі була присутня старший директор Ради Нацбезпеки з питань Європи і Росії Фіона Хілл, яка є затятим критиком Кремля, щоб "не допустити зайву дружбу".

Зустріч Трампа і Путіна відбудеться 7 липня в Гамбурзі в кулуарах саміту G20.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампПутін
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