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7 липня в центрі Києва обмежать рух транспорту

П'ятниця, 7 липня 2017, 06:03

7 липня в центрі Києва орієнтовно з 18:00 до 23:00 буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"7 липня орієнтовно з 18:00 до 23:00 у зв’язку з проведенням маршу до дня народження Мирослава Мисли (відповідно до звернення ВО "Свобода")  виконуватиметься призупинення або часткове обмеження руху транспорту вулицями, якими пролягає маршрут заходу, а саме: від Арсенальної площі – вул. Грушевського – Кріпосним провулком – вул. Інституцькою – вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до Європейської площі) – Володимирським узвозом – вул. Сагайдачного – до Контрактової площі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, можливі тимчасові зміни в роботі автобусів № 24, № 62, № 114.

Водіїв просять утриматися від поїздок за вказаними вулицями.

Теми: Київ
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