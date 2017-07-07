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Путін відправив у відставку ядерного генерала

П'ятниця, 7 липня 2017, 09:20

Президент Росії Володимир Путін закритим указом звільнив із займаної посади і з військової служби начальника 12-го головного управління Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Сича.

Про це пише 7 липня російське видання "Коммерсант".

Відзначається, що відставка відбулася на прохання генерала, який послався на проблеми зі здоров'ям.

 
Сич послався на проблеми зі здоров'ям

Тимчасово виконуючим обов'язки глави ГУМО призначено заступника Сича – генерал-майора Ігоря Колесникова.

Як відомо, 12-й главк відповідає в Міноборони РФ за зберігання, обслуговування і підготовку до бойового застосування всіх ядерних боєприпасів.

Юрій Сич був переведений на роботу в ГУМО в грудні 2010 року, до цього він очолював Управління державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою Міноборони РФ.

Теми: Росія
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