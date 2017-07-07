Путін відправив у відставку ядерного генерала
П'ятниця, 7 липня 2017, 09:20
Президент Росії Володимир Путін закритим указом звільнив із займаної посади і з військової служби начальника 12-го головного управління Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Сича.
Про це пише 7 липня російське видання "Коммерсант".
Відзначається, що відставка відбулася на прохання генерала, який послався на проблеми зі здоров'ям.
Тимчасово виконуючим обов'язки глави ГУМО призначено заступника Сича – генерал-майора Ігоря Колесникова.
Як відомо, 12-й главк відповідає в Міноборони РФ за зберігання, обслуговування і підготовку до бойового застосування всіх ядерних боєприпасів.
Юрій Сич був переведений на роботу в ГУМО в грудні 2010 року, до цього він очолював Управління державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою Міноборони РФ.