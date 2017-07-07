Луценко: Поїзд недоторканності пішов

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що регламентний комітет має дати змогу зробити депутатів і звичайних громадян рівними перед законом.

Про це він заявив перед розглядом на комітеті подання щодо депутата від фракції БПП Борислава Розенблата.

За словами генпрокурора, зараз у комітеті панує певний страх.

"Ми маємо зламати стару систему недоторканних каст і перейдемо на відкритий доступ, де народний депутат є слугою виборця, а не паном поза законом. Цей страх зламу старої системи і панує в комітеті", – заявив Луценко.

"Я не кажу, що вони погані люди, просто час змінився. Поїзд недоторканності пішов", – додав генпрокурор.

Як повідомлялося, антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.



19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.



До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів.

Стаття, за якою народного депутата від БПП Борислава Розенблата хочуть притягти до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна як для особи, що вчинила особливо тяжкий корупційний злочин.

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Самі нардепи заперечують причетність до злочину.

Роман Романюк, УП