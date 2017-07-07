Мін’юст України виграв справу в арбітражному суді Москви

Міністерство юстиції виграло за позовом ВАТ "Татнєфть" проти України в арбітражному суді Росії.

Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту.

"Завдяки ефективній роботі юристів Міністерства юстиції в рамках судового розгляду справи проти України за позовом ВАТ "Татнєфть" Арбітражний суд міста Москви прийняв рішення на користь нашої держави, не допустивши стягнення на користь позивача майна, яке належить Україні в Москві", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, Мін’юст подав клопотання про припинення провадження з двох причин: судового імунітету України згідно з положеннями російського законодавства та відсутності "ефективної юрисдикції" Арбітражного суду Москви.

Суд підтримав позицію українського відомства, визнавши, що вказане заявником майно у Москві використовується виключно в дипломатичних та культурних цілях, тому захищене від конфіскації.

"Це дуже важлива для нас перемога, і цінність її навіть більша від того, що ми здобули її саме в російському суді. Міністерство юстиції продовжує працювати над низкою інших резонансних справ і відстоювати інтереси України в міжнародних судах", - зазначив заступник міністра юстиції Сергій Шкляр.

За словами Міністра юстиції Павла Петренка, Мін’юст продовжує роботу із захисту прав української держави, в тому числі й у справах, які стосуються держави-агресора чи російських компаній.

"Ми вже представили перші результати виконання рішення суду щодо стягнення з "Газпрому" майже 172 млрд грн. Ми маємо перші успіхи у справах проти Росії в Європейському суді з прав людини. Триває робота, спрямована на доведення вини Росії в Міжнародному суді ООН", - наголосив Павло Петренко.

Як повідомлялося, "Татнєфть" пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році, в зв'язку з насильницьким захопленням ЗАТ "Укртатнафта" в жовтні 2007 року і експропріації акцій "Татнєфті".

Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити "Татнєфті" компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.

У липні 2014 року арбітражний трибунал ad hoc оголосив рішення у справі, зобов’язавши Україну сплатити 112 мільйонів доларів США та відсотки у якості компенсації за ці угоди.

У листопаді 2016 року Апеляційний суд Парижа залишив в силі два арбітражних рішення, які зобов'язували Україну виплатити ПАТ "Татнєфть" 112 млн доларів, а також відсотки.

Справа про оскарження рішення арбітражного трибуналу ad hoc наразі є у провадженні Касаційного суду Франції. Незважаючи на це, ВАТ "Татнєфть" звернулось із заявами про визнання та звернення до виконання арбітражного рішення у трьох іноземних юрисдикціях: Росії, Сполучених Штатах Америки та Великобританії.