НАБУ: Обшуки в Приватбанку проводили через події до націоналізації

Національне антикорупційне бюро в четвер проводило обшуки в Приватбанку через розслідування подій, які відбувалися в грудні 2016 року.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в Лондоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Обшуки стосувалися подій, які відбулися перед націоналізацією", - сказав він.

Також директор НАБУ сказав, що поки не готовий коментувати можливих підозрюваних у цій справі.

Як повідомлялося, у четвер, 6 липня, Національне антикорупційне бюро проводило обшуки в головному офісі Приватбанку в місті Дніпрі.

В НАБУ уточнили, що ці дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Нацбанку, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками істотної участі вказаної банківської установи (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191КК України), внаслідок чого держава понесла збитки в розмірі докапіталізації Банку в сумі 116,8 млрд. грн.

Разом з тим, як повідомила прес-служба Приватбанку, в четвер, 6 липня, у його головному офісі розпочато спільну роботу відповідних підрозділів банку та детективів НАБУ щодо ретельного аналізу "токсичного портфеля" кредитів попередніх власників банку.

Як відомо, за словами голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

1 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.