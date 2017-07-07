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Пинзеник пояснив різницю в голосуванні по Розенблату і Полякову

П'ятниця, 7 липня 2017, 13:56

Виконуючий обов'язки голови комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради голови Павло Пинзеник каже, що Генеральна прокуратура надала достатньо доказів для обгрунтування подань стосовно народного депутата від БПП Борислава Розенблата.

Про це він сказав у п'ятницю після засідання профільного комітету, відповідаючи на запитання журналістів, чому комітет підтримав подання на Розенблата, але не підтримав на Полякова.

"Відмінність між цими двома рішеннями обумовлена в першу чергу якістю доказової бази по цих двох депутатах. Стосовно сьогоднішнього питання – по Розенблату – мені здається, що для всіх все більш-менш очевидно", – сказав Пинзеник.

"Стосовно народного депутат Полякова на базі тих матеріалів, які були надані вчора, ми прийшли висновку, що їх недостатньо, щоб рекомендувати Верховній Раді надати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, а тим більше надати згоду на затримання і арешт", – наголосив він.

Як повідомлялося, 7 липня регламентний комітет ВР підтримав подання Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата фракції БПП Борислава Розенблата.

На засіданні комітету Генеральна прокуратура та САП продемонстрували відео-докази зловживання службовим становищем та вимагання хабарів Розенблатом.

Сам Розенблат назвав провокацією звинувачення і оперативне відео, продемонстроване прокурорами.

Також нардеп заявив, що здасть свої документи для виїзду за кордон лише після голосувань у Верховній Раді подань ГПУ щодо зняття недоторканості, його затримання та арешту.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Більше про звинувачення Генеральної прокуратури читайте в статті "Нещасливий гурме. Київські ресторани у справі Розенблата".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьВерховна Радахабар
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