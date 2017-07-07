Холодницький боїться, що депутати можуть повтікати

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висловив побоювання, що депутати, з яких Генеральна прокуратура хоче зняти недоторканність, можуть втекти.

Про це він заявив журналістам після засідання регламентного комітету ВерховноЇ Ради в п’ятницю.

"Про поїздку за кордон я запитав не просто так. Знаєте, є речі, які не виписані в КПК, але в мене, як прокурора є прокурорська чуйка. У мене є дуже серйозні побоювання, що коли питання буде винесено до парламенту, хтось може бути не на місці", – сказав він.

Водночас про кого саме говорив Холодницький, прокурор відмовився уточнити.

Також він не захотів відкривати жодних даних про агента Національного агентства з питань запобігання корупції "Катерину", яка передавала хабарі народним депутатам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

Крім того на запитання журналістів, Холодницький зазначив, що відео про корупцію Розенблата, яке показали на комітеті, і справді монтували.

"Звичайно ж монтували, ми вибрали найцікавіші моменти", – сказав він.

Як повідомлялося, 7 липня регламентний комітет ВР підтримав подання Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата фракції БПП Борислава Розенблата.

На засіданні комітету Генеральна прокуратура та САП продемонстрували відео-докази зловживання службовим становищем та вимагання хабарів Розенблатом.

Сам Розенблат назвав провокацією звинувачення і оперативне відео, продемонстроване прокурорами.

Також нардеп заявив, що здасть свої документи для виїзду за кордон лише після голосувань у Верховній Раді подань ГПУ щодо зняття недоторканості, його затримання та арешту.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів – Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Подання стосовно перших п'яти народних обранців регламентний комітет вирішив розглядав на засіданнях 3-7 липня.

Комітет не підтримав подання на притягнення до кримінальної відповідальності на Дейдея, Лозового, Довгого та Полякова.

Роман Кравець, УП